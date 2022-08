गुजरात: केजरीवाल ने हर बच्चे को 'मुफ्त' और अच्छी शिक्षा देने का चुनावी वादा किया, निजी स्कूलों की मनमर्जी भी रोकेंगे

Highlights गुजरात के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा- केजरीवाल स्कूलों को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी- केजरीवाल अनियमित शिक्षकों को नियमित किया जाएगा- केजरीवाल

भुज: आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में दशकों से चली आ रही भाजपा की बादशाहत को खत्म करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य के अलग-अलग हिस्सों के दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल भुज पहुंचे और कहा कि आज हमने गुजरात में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की गारंटी दी है। सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। हम अच्छी और मुफ्त शिक्षा देंगे। हम सबसे अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे और अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करेंगे।

Bhuj, Gujarat | Today we've given a guarantee to improve the quality of education in Gujarat. Conditions of govt schools are not good. We'll give good & free education. We'll build best govt schools & make temporary teachers permanent: AAP national convenor & Delhi CM A Kejriwal pic.twitter.com/9hHO2KbAbM