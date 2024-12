Kejriwal Liquid Attack: 'एक हाथ में स्पीरिट, दूसरे में माचिस… केजरीवाल को ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई', AAP का भाजपा पर सीधा आरोप

Highlights वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि व्यक्ति ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है आप ने दावा किया है कि हमलावर भाजपा से जुड़ा हुआ था

दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद चौंकाने वाले दावे किए। सौरभ भारद्वाज ने चौंकाने वाले दावे किए कि हमलावर ने केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की। उसने केजरीवाल पर जो लिक्विड फेंका वह स्प्रिट था और हमलावर के दूसरे हाथ में माचिस थी। सौभाग्य से सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे अरविंद केजरीवाल हमलावर से बच गए।

भारद्वाज ने पीटीआई से कहा, "दिल्ली में गोलीबारी और गैंगवार नियमित रूप से हो रहे हैं, और लोगों से सुरक्षा राशि मांगी जा रही है। ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक की उसके जिम के बाहर हत्या कर दी गई, जबकि पंचशील पार्क में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस बीच, अरविंद केजरीवाल पर नियमित हमले हो रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो गई है।"

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि व्यक्ति ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा, "आज जब श्री अरविंद केजरीवाल मालवीय नगर के इलाके में पदयात्रा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उन पर पानी फेंकने का प्रयास किया। पुलिस कर्मचारियों ने इस प्रयास को विफल कर दिया और प्रयास करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। इस कृत्य के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए व्यक्ति की जांच की जा रही है।"

Today, while Sh. Arvind Kejriwal was holding a Padyatra in the area of Malviya Nagar, one person attempted to throw water at him.

The attempt was foiled by the police staff & the person attempted has been nabbed. The person is being examined to find out reasons behind this act.