VIDEO: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, भक्तों ने दर्शन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया
By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 13:25 IST2025-10-07T13:25:46+5:302025-10-07T13:25:53+5:30
Kedarnath Snowfall Video: उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहली बर्फबारी हुई है, तीर्थयात्रियों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया।
Kedarnath Snowfall Video: उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहली बर्फबारी हुई है, तीर्थयात्रियों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया। साथ ही केदारनाथ में 5 डिग्री तक तापमान गिर गया है, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 23 अक्तूबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपटा 25 नवंबर को बंद होंगे।
केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने जमकर लिया लुत्फ।#Kedarnath#Snowfallpic.twitter.com/44QtpijeOx— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) October 7, 2025
साल की पहली बर्फबारी जय श्री केदार।#Kedarnath#Uttarakhandpic.twitter.com/q3IuwXheY0— मसाण (@Gadwali_soul) October 6, 2025