VIDEO: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, भक्तों ने दर्शन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया

By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 13:25 IST2025-10-07T13:25:46+5:302025-10-07T13:25:53+5:30

Kedarnath Snowfall Video: उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहली बर्फबारी हुई है, तीर्थयात्रियों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया।

Kedarnath Snowfall Video Devotees Enjoyed the Snowfall along with Darshan | VIDEO: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, भक्तों ने दर्शन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया

VIDEO: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, भक्तों ने दर्शन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया

HighlightsVIDEO: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, भक्तों ने दर्शन के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया

Kedarnath Snowfall Video: उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहली बर्फबारी हुई है, तीर्थयात्रियों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया। साथ ही केदारनाथ में 5 डिग्री तक तापमान गिर गया है, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 23 अक्तूबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपटा 25 नवंबर को बंद होंगे।

Web Title: Kedarnath Snowfall Video Devotees Enjoyed the Snowfall along with Darshan

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :KedarnathBadrinath TempleUttarakhandकेदारनाथबद्रीनाथ मन्दिरउत्तराखण्ड