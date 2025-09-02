केसीआर ने बेटी के. कविता को बीआरएस से निकाला, 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' और 'पार्टी को नुकसान पहुंचाने' का आरोप

By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2025 14:48 IST2025-09-02T14:48:05+5:302025-09-02T14:48:05+5:30

के. कविता का हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियाँ बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने के. कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया है

KCR suspends daughter K Kavitha from BRS for ‘anti-party activities’ – ‘damaging the party’ | केसीआर ने बेटी के. कविता को बीआरएस से निकाला, 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' और 'पार्टी को नुकसान पहुंचाने' का आरोप

केसीआर ने बेटी के. कविता को बीआरएस से निकाला, 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' और 'पार्टी को नुकसान पहुंचाने' का आरोप

नई दिल्ली: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के ज़रिए पार्टी को नुकसान पहुँचाने के आरोप में अपनी एमएलसी के. कविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीआरएस ने एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष और कविता के पिता के. चंद्रशेखर राव ने यह फैसला लिया है।

बीआरएस ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि एमएलसी के. कविता का हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियाँ बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने के. कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया है।"

यह फैसला केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस में हफ्तों से बढ़ते तनाव के बाद आया है। कविता ने सोमवार को उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया जब उन्होंने अपने पिता केसीआर की छवि खराब करने के लिए पार्टी के सहयोगियों को दोषी ठहराया। उन्होंने वरिष्ठ नेता टी हरीश राव और पूर्व पार्टी सांसद मेघा कृष्ण रेड्डी पर अपने पिता पर 'भ्रष्टाचार का ठप्पा' लगाने का आरोप लगाया और हरीश राव तथा संतोष कुमार पर उन्हें दरकिनार करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

22 अगस्त को, कविता को तेलंगाना बोग्गू गनी कार्मिक संघम (टीबीजीकेएस) के मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जब वह विदेश यात्रा पर थीं। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी लोगों पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उनका निष्कासन राजनीति से प्रेरित था।

कविता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव राजनीति से प्रेरित था, पार्टी कार्यालय में उनकी जानकारी के बिना आयोजित किया गया था, और संभवतः श्रम कानूनों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा, "पार्टी के आंतरिक कामकाज पर सवाल उठाने मात्र से मुझ पर रंजिश रखी गई।"

के कविता कौन हैं?

कविता 2020 से निज़ामाबाद से एमएलसी हैं। वह 2014 से 2019 तक निज़ामाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं। वह बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, की बेटी हैं।

पिछले साल अगस्त में, कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत फ़ैसले के बाद कविता को मंगलवार देर शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। वह पाँच महीने जेल में रहीं।

Web Title: KCR suspends daughter K Kavitha from BRS for ‘anti-party activities’ – ‘damaging the party’

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :K KavithaK Chandrashekhar Raoके कविता