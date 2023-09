जी20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मेहमानों को दिए गए खास तोहफे, कश्मीरी केसर और जिगराना इत्र के अलावा ये चीजें शामिल

Highlights 9 और 10 सितंबर को भारत ने नई दिल्ली में जी20 सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन हुआ मेहमान वापस लौटे तो भारत की तरफ से सबको कुछ खास तोहफे दिए गए तोहफों में कश्मीरी केसर और पशमीना, दार्जिलिंग और नीलगिरि चाय के अलावा अन्य चीजें शामिल

नई दिल्ली: बीते 9 और 10 सितंबर को भारत ने नई दिल्ली में जी20 सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन किया। भव्य भारत मंडपम में आयोजित किए गए इस समारोह में 20 देशों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के अलावा कई वैश्विक संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब ये मेहमान वापस लौटे तो भारत की तरफ से सबको कुछ खास तोहफे दिए गए।

G 20 in India | The Government of India presented special gift hampers to the G20, Heads of States and Leaders representing their countries.



It comprised of a curated compilation of handcrafted artefacts and products, which speak volumes about Bharat’s rich cultural traditions.… pic.twitter.com/xtgxeiDGWC