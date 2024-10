'कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान': गगनगीर आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला

Highlights फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को गगनगीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंध बनाने के लिए आतंकवाद को खत्म करना होगा जेके के पूर्व सीएम ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को गगनगीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि वह पाकिस्तान के नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि अगर वे भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो उन्हें आतंकवाद को खत्म करना होगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों को सम्मान के साथ जीने और सफल होने देना होगा।

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, "मैं पाकिस्तान के नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि अगर वे भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो उन्हें इसे खत्म करना होगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। आइए हम सम्मान के साथ जिएं और सफल हों... अगर वे 75 साल तक पाकिस्तान नहीं बना सके तो अब कैसे संभव होगा?... आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे... अगर वे हमारे निर्दोष लोगों को मार देंगे तो बातचीत कैसे होगी?"

उन्होंने कहा, "यह हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था... अप्रवासी गरीब मजदूरों और एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी। आतंकवादियों को इससे क्या मिलेगा? क्या उन्हें लगता है कि वे यहां पाकिस्तान बना पाएंगे... हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस दुख से आगे बढ़ सकें।"

#WATCH | Gagangir terror attack | Srinagar, J&K: NC President Farooq Abdullah says, "This attack was very unfortunate... Immigrant poor labourers and a doctor lost their lives. What will the terrorists get from this? Do they think they will be able to create a Pakistan here... We… pic.twitter.com/2lHenWlMVk