Kashmir in Winters: कश्मीर में इस साल प्रवासी पक्षियों की भरमार, शालबुग वेटलैंड में पहुंचें लाखों पक्षी

Kashmir in Winters: चाहे कश्‍मीर में भयानक सर्दी में कश्‍मीरियों का जीना मुहाल हो रहा है पर प्रवासी पक्षियों को कश्‍मीर का मौसम और सर्दी बहुत भा रही है। यही कारण है कि कश्‍मीर के सभी वेटलैंड में इस वक्‍त प्रवासी पक्षियों का जो जमावड़ा लगा हुआ है वह कश्‍मीरियों को खुशी जरूर दे रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि शैलबुग वेटलैंड में 2.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी पक्षी आए हैं, जो कश्मीर के महत्वपूर्ण वेटलैंड आवासों में से एक में मौसम के हिसाब से एक बड़ी आमद है।

वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने को बताया कि यह आमद चल रहे सर्दियों के प्रवासी मौसम के दौरान दर्ज की गई है, जिसमें पक्षियों के बड़े झुंड वेटलैंड में बसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वेटलैंड में कई प्रवासी प्रजातियों को देखा गया है जो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए मध्य एशिया, यूरोप और ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आती हैं।

अधिकारियों के अनुसार, वेटलैंड की अनुकूल परिस्थितियां, जिसमें पर्याप्त पानी का स्तर, भोजन की उपलब्धता और अपेक्षाकृत शांत आवास शामिल हैं, इस मौसम में बड़ी संख्या में पक्षियों के आने का कारण बनी हैं। उन्होंने बताया कि प्रजातियों की विविधता और आबादी के रुझानों को दर्ज करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

अधिकारियों के बकौल, शैलबुग पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कश्मीर में प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और सर्दियों का ठिकाना है। उन्होंने बताया कि आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रवासी पक्षियों के चरम समय के दौरान मानवीय गड़बड़ी को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अधिकारियों के बकौल, वेटलैंड के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने और ऐसी गतिविधियों से बचने की अपील की जा रही है जो पक्षियों को परेशान कर सकती हैं या नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वेटलैंड और वन्यजीव संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

