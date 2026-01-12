Karur stampede case: सीबीआई ने अभिनेता विजय से 6 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की, उन्होंने भगदड़ में TVK की भूमिका से इनकार किया
By रुस्तम राणा | Updated: January 12, 2026 19:45 IST2026-01-12T19:45:02+5:302026-01-12T19:45:02+5:30
सूत्रों ने बताया कि छह घंटे से ज़्यादा चली पूछताछ के दौरान, विजय ने यह भी कहा कि वह जगह से इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौजूदगी से अफ़रा-तफ़री और हंगामा हो सकता है।
नई दिल्ली: सूत्रों ने सोमवार को बताया कि TVK प्रमुख और एक्टर विजय ने जांचकर्ताओं को बताया है कि न तो उनकी पार्टी और न ही उसके पदाधिकारी जानलेवा करूर भगदड़ के लिए ज़िम्मेदार थे। सूत्रों ने बताया कि छह घंटे से ज़्यादा चली पूछताछ के दौरान, विजय ने यह भी कहा कि वह जगह से इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौजूदगी से अफ़रा-तफ़री और हंगामा हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के पदाधिकारियों ने भी यही रुख अपनाया है, जिनसे पहले पूछताछ की गई थी। अब इन बयानों का विश्लेषण किया जाएगा और पुलिस अधिकारियों के बयानों से मिलान किया जाएगा, जिन्होंने पहले दावा किया था कि एक्टर की तरफ से काफी देरी के कारण भगदड़ हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, यह निर्देश विजय की अपनी पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया था, जिसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस कदम को उस आपदा के कारणों की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
एक बड़ी रैली में त्रासदी
तीन दशकों से ज़्यादा समय से तमिल सिनेमा के आइकन रहे विजय, 2024 में TVK लॉन्च करने के बाद से भारी भीड़ जुटा रहे हैं। रैली के दिन, दोपहर से ही बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हो गए थे। यह त्रासदी शाम करीब 7.30 बजे हुई, जब विजय ने अपने कैंपेन वाहन के ऊपर से भीड़ को संबोधित करना शुरू किया। जैसे-जैसे मैदान में भीड़ बढ़ती गई, कई लोगों के बेहोश होकर गिरने से अफरा-तफरी मच गई।
बेहोश होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिससे अराजकता फैल गई। गवाहों ने बताया कि विजय ने बीच में ही अपना भाषण रोक दिया, परेशान समर्थकों की ओर पानी की बोतलें फेंकीं और स्थिति बेकाबू होने पर बार-बार पुलिस से मदद की अपील की।
विजय की प्रतिक्रिया
भगदड़ के बाद, विजय ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीड़ितों के परिवारों के प्रति दुख और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"