Karur Stampede: एक्टर विजय ने पीड़ितों परिवारों के लिए 20 लाख मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को दी जाएगी 2 लाख की रकम

Karur Stampede: अभिनेता-राजनेता विजय ने करूर भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपये और घायलों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। शनिवार शाम तमिलनाडु के करूर में उनकी रैली में हुई भगदड़ में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए।

इसे एक "अपूरणीय क्षति" बताते हुए, विजय ने कहा, "आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूँ, मेरे मन में बार-बार आते रहते हैं। जितना मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूँ, जो स्नेह और देखभाल दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से और दूर हो जाता है।"

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.



கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே… — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025

एक्टर ने एक्स पर लिखा, "मेरा दिल और दिमाग गहरे दुख से भर गया है। अपनों को खोने के अपार दुःख के बीच, मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं उस दर्द को बयां कर सकूँ जो मेरे दिल को सहना पड़ रहा है। मेरी आँखें और दिमाग दुःख से ढँके हुए हैं।"

इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए ₹10 लाख और घायलों के लिए ₹1 लाख की राहत राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, "हमारे राज्य के इतिहास में, किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई, और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए।"

उन्होंने भगदड़ की जाँच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जाँच आयोग गठित करने की भी घोषणा की।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि विजय दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली रैली के लिए शाम 7.30 बजे पहुँचे। तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी वेंकटरमण के अनुसार, देरी के कारण भीड़ बढ़ गई थी।

आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद में मैदान बुक किया था, लेकिन रैली में लगभग तीन गुना ज़्यादा लोग पहुँच गए।

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि तपती धूप में इंतज़ार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर भीड़ के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की कमी थी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि रैली दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जानी थी, लेकिन शनिवार सुबह 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "जब विजय शाम 7:40 बजे पहुँचे, तब तक भीड़ बिना पर्याप्त भोजन और पानी के घंटों इंतज़ार कर रही थी। यही सच्चाई है।"

