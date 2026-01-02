Karnataka Road Accident: हासन में पिकअप वाहन पलटने से दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत

Karnataka Road Accident: कर्नाटक के हासन जिले में बृहस्पतिवार को एक पिकअप वाहन का टायर फटने के बाद पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान शब्बीर (55), तिम्मन्ना (53) और संजय (45) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हासन निवासी नौशाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना अरसिकेरे तालुक के चिक्कराहल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 पर हुई।

Web Title: Karnataka Three killed as pickup vehicle overturns in Hassan district