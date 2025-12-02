Karnataka Politics: एक बार फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर सिद्धारमैया-शिवकुमार, डिप्टी सीएम के घर पहुंचे CM सिद्धारमैया
By अंजली चौहान | Updated: December 2, 2025 11:00 IST2025-12-02T10:59:22+5:302025-12-02T11:00:28+5:30
Karnataka Politics: दो दिन पहले, इसी तरह के नाश्ते के दौरान, शिवकुमार ने नेतृत्व विवाद पर गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में सीएम सिद्धारमैया के आवास का दौरा किया था।
Karnataka Politics:कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बीच जारी खींचातान की खबरों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार सुबह अपने डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के घर नाश्ते पर गए। ठीक दो दिन पहले दोनों ने राज्य में लीडरशिप बदलने की अटकलों के बीच उनके घर पर खाना खाया था।
सोमवार को, शिवकुमार ने कन्फर्म किया कि उन्होंने सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया है ताकि कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मिलकर की जा रही कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके।
दोनों नेताओं के बीच ब्रेकफास्ट की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब खबरें है कि कर्नाटक कांग्रेस के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। इस बीच, शिवकुमार ने कहा है कि यह उनके और CM के बीच का मामला है, और वे “भाइयों” की तरह काम कर रहे हैं।
शिवकुमार ने शाम को एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने माननीय CM को कल नाश्ते पर बुलाया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके।"
दो दिन पहले, इसी तरह के नाश्ते में, शिवकुमार ने दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद पर बनी रुकावट को खत्म करने की कोशिश में CM के घर का दौरा किया था। यह मीटिंग कांग्रेस हाईकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने बुलाई थी। शनिवार को हुई शुरुआती मीटिंग के बाद, दोनों नेताओं ने सबके सामने कहा था कि "कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा"। दोनों नेताओं ने कहा कि लीडरशिप के मुद्दे पर वे हाईकमान की बात मानेंगे।
इस नए डेवलपमेंट को दोनों के बीच लीडरशिप की खींचतान को रोकने के लिए हाईकमान की तरफ से एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फिलहाल सिद्धारमैया के CM बने रहने का भी संकेत देता है। यह 8 दिसंबर से बेलगावी विधानसभा सत्र से पहले भी हुआ है।
Breakfast 2.0 #Karnataka CM Siddaramaiah and Dy CM DK Shivakumar met over breakfast at DK Shivakumar’s residence pic.twitter.com/JXSNtVV4A8— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 2, 2025
ऑफिशियल सूत्रों ने PTI को बताया, "जैसा कि CM ने शनिवार को बताया था, वह कल नाश्ते के लिए शिवकुमार के घर जाने वाले हैं।"
इस बीच, शिवकुमार पहले कहा था, “हम आपके (मीडिया) प्रेशर में (29 नवंबर को) मिले थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।” उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ग्रुपिज़्म का आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई ग्रुप नहीं है। राज्य कांग्रेस चीफ के हवाले से कहा गया, “आप ग्रुप बना रहे हैं, DK ग्रुप, सिद्धारमैया ग्रुप और दूसरे।”
यह कहते हुए कि वह किसी ग्रुप में नहीं हैं, शिवकुमार ने कहा, “मेरे साथ 140 लोग (MLA) हैं।”
शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के पूर्व MP डी के सुरेश, जो दिल्ली में थे, कथित तौर पर सोमवार को कांग्रेस हाईकमान के नेताओं से मिलने बेंगलुरु आए थे। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सुरेश ने कहा कि वह ट्रैवल की डिटेल्स शेयर करने को तैयार नहीं हैं, और कहा, “यह एक पर्सनल विज़िट थी।”
सुरेश ने ज़ोर देकर कहा कि सब कुछ आसानी से हो रहा है। उनके हवाले से कहा गया, “ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी एक ब्रेकफास्ट मीटिंग है। तो सब कुछ एक स्टेज पर आ जाएगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि हाईकमान सही समय पर फैसला करेगा, और तब तक, “हमें इंतजार करना होगा।”
यह पूछे जाने पर कि क्या शिवकुमार के CM बनने का समय आ गया है, सुरेश ने कहा, "इंतजार करते हैं और देखते हैं।"
20 नवंबर को सरकार के पांच साल के कार्यकाल के आधे समय तक पहुंचने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस के अंदर सत्ता की खींचतान तेज हो गई थी।