कर्नाटक: दलित युवक के साथ प्रेम संबंध पर पिता ने 17 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या की, आत्मसमर्पण किया

Highlights यह मामला मैसूरु के पेरियापटना तालुक स्थित कागगुंडी गांव का है। वोक्कालिगा समुदाय की युवती दलित समुदाय के युवक के साथ पिछले तीन साल प्रेम संबंध में थी। मंगलवार को आरोपी पिता सुरेश ने थाने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया।

बेंगलुरु:कर्नाटक में ऑनर किलिंग के एक मामले में एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला मैसूरु के पेरियापटना तालुक स्थित कागगुंडी गांव का है।

मृतक कॉलेज छात्रा शालिनी कर्नाटक में तथाकथित ऊंची जाति वोक्कालिगा समुदाय की थी। वह पड़ोस के गांव मेलाहल्ली के दलित समुदाय के युवक के साथ पिछले तीन साल प्रेम संबंध में थी।

Mysuru | Man surrenders before police confessing to the murder of his 17-year-old daughter on 6th June for marrying a boy from another caste in Periyapatna, case registered: Policepic.twitter.com/KsiDKbK4a6