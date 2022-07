कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "पति केवल 'कैश काउ' की तरह पत्नी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यह मानसिक क्रूरता है"

Highlights कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी पति के लिए 'कैश काउ' है पत्नी के प्रति पति का भावनात्मक संबंध न होना, पति के मानसिक क्रूरता को दर्शाता है पीड़िता ने पति और उसके परिवार को कर्ज से निकाला, उसकी कार्यशैली की सराहना होनी चाहिए

बेंगलुरु: पति-पत्नी के बीच कटु संबंध की व्याख्या करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर तलाक को मंजूरी देते हुए कहा कि महिला के पति ने उसके साथ मानसिक छलावा किया है, वो अपनी पत्नी को केवल धन देने वाली 'कैश काउ' समझता है और उसका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति केवल "भौतिकवादी सुख" को अर्जित करने वाला है, जो उसकी मानसिक क्रूरता को दर्शाता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, "पेश किये गये सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि पीड़िता के प्रति उसके पति का कोई भावनात्मक संबंध नहीं है और पति के असंवेदनशील रवैये के कारण पीड़िता को जो मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात पहुंचा है वो पति के मानसिक क्रूरता को दर्शाने के लिए काफी है।”

Allowing a woman's divorce plea, Karnataka HC observed that husband’s behavior of treating her like a “cash cow”, having a “materialistic attitude” towards her was sufficient to make out a ground of mental crueltyhttps://t.co/kdSf9vc3mE