कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चित्तपुर विधानसभा सीट से आगे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2023 09:47 AM

ताजा रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चित्तपुर विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चित्तपुर विधानसभा सीट से आगे