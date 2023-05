वीडियोः बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे को लेकर भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने जलाया कांग्रेस का घोषणापत्र, VHP ने हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध

Highlights भाजपा ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने को लेकर विपक्षी दल को आड़े हाथ भी लिया। भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने की उनकी (कांग्रेस की) हिम्मत कैसे हुई।

कलबुर्गीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा ने गुरुवार को यहां कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र की एक प्रति जलाई और कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने को लेकर विपक्षी दल को आड़े हाथ भी लिया।

बजरंग दल को एक ‘देशभक्त संगठन’ बताते हुए, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने की उनकी (कांग्रेस की) हिम्मत कैसे हुई।’’ वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने भी ढोलक-झाल के साथ विजयनगर में हनुमान चालीसा का पाठ किया।

Karnataka BJP leader KS Eshwarappa sets Congress manifesto on fire in Kalaburagi over its proposal to ban Bajrang Dal pic.twitter.com/l0zcPqF3NY

गौरतलब है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कहा कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है, ‘‘हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे।’’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ईश्वरप्पा ने इसे ‘‘(पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की) मुस्लिम लीग का घोषणापत्र’’ करार दिया।

#WATCH | Karnataka: Vishva Hindu Parishad and Bajrang Dal recite Hanuman Chalisa in Vijayanagar in order to protest against the Congress manifesto for Karnataka elections. pic.twitter.com/aZsqkECmQT