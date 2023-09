Karnataka Congress: कर्नाटक में भाजपा को हराने के लिए तीन और उप मुख्यमंत्री बनाओ, सहकारी मंत्री राजन्ना ने कहा-वीरशैव-लिंगायत, अजा-अजजा और अल्पसंख्यक समुदाय से हो, देखें वीडियो

Highlights मंत्री ने पहली बार यह प्रस्ताव 16 सितंबर को सार्वजनिक रूप से पेश किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस तरह का विचार प्रकट करने के लिए कहा है। मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व से बात करेंगे।

Karnataka Congress: कर्नाटक में तीन और उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग को दोहराते हुए राज्य के सहकारी मंत्री के.एन.राजन्ना ने बुधवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हित को ध्यान में रखते हुए उनके प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी के उकसावे में आकर पेश नहीं किया गया है।

राजन्ना ने कहा कि वीरशैव-लिंगायत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन कयासों को भी बकवास करार दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस तरह का विचार प्रकट करने के लिए कहा है। मंत्री ने पहली बार यह प्रस्ताव 16 सितंबर को सार्वजनिक रूप से पेश किया।

Karnataka minister KN Rajanna proposes 3 deputy Chief Ministers, if Congress intends to win 2024 Lok Sabha polls against BJP in the state!



"We need 3 deputy CMs, to represent SC, Minority & Veerashaiva communities. I will propose this to high command"



Wonder what @DKShivakumar… pic.twitter.com/58wCJ3ttOR