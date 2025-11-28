Karnataka CM tussle: सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को शनिवार को नाश्ते पर बुलाया, मसला हल करने के लिए करेंगे बातचीत

कर्नाटक के दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में होगी जब कर्नाटक में लीडरशिप बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि राज्य ने सिद्धारमैया के नेतृत्व में ढाई साल पूरे कर लिए हैं।

बेंगलुरु: कर्नाटक में लीडरशिप को लेकर चल रही खींचतान के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अपने डिप्टी डीके शिवकुमार को शनिवार को नाश्ते पर बुलाया है। कर्नाटक के दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में होगी जब कर्नाटक में लीडरशिप बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि राज्य ने सिद्धारमैया के नेतृत्व में ढाई साल पूरे कर लिए हैं।

सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें और उनके डिप्टी दोनों को मिलकर बातचीत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हाईकमान उन्हें बुलाएगा तो वह दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हाईकमान ने डीके शिवकुमार को बुलाया था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। उन्होंने हम दोनों से मिलकर बात करने को कहा। इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर बुलाया। जब वह वहां आएंगे, तो हम दोनों हर बात पर बातचीत करेंगे।”

नए अंदाज़े शायद दोनों नेताओं के बीच ‘पावर-शेयरिंग’ एग्रीमेंट को लेकर सामने आए, जिसके तहत शिवकुमार को राज्य सरकार के पांच साल के टर्म के दूसरे हिस्से के लिए CM बनाया जाएगा। शिवकुमार के पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली जाने की उम्मीद थी। उनके भाई डीके सुरेश पहले ही नई दिल्ली आ चुके हैं। हालांकि, दोनों भाइयों ने 'पावर-शेयरिंग' एग्रीमेंट की अटकलों पर चुप्पी साध रखी है।

इस बीच, सिद्धारमैया, जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा करने का सुझाव दिया है, ने दोहराया कि वह वही करेंगे जो पार्टी लीडरशिप उनसे करने को कहेगी। उन्होंने कहा, “मैंने कहा है कि मैं हाईकमान जो कहेगा, वही मानूंगा। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, और कल भी यही कहूंगा।”

सिद्धारमैया ने आगे कहा कि शिवकुमार ने भी पार्टी के निर्देशों को सबके सामने माना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “उन्होंने भी कई बार कहा है कि वे हाईकमान जो कहेगा, वही मानेंगे। मैंने भी कई बार कहा है कि मैं हाईकमान जो कहेगा, वही मानूंगा।”

