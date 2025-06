बेंगलुरु भगदड़ के बाद खड़गे-राहुल गांधी से मिले सीएम सिद्धरमैया-उपमुख्यमंत्री शिवकुमार, इन मुद्दे पर चर्चा

Highlights आलाकमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार का जनोन्मुखी रवैया होना चाहिए। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 से अधिक लोग घायल हुए थे। कांग्रेस नेतृत्व ने भगदड़ की घटना को लेकर दोनों तलब किया था।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को नयी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उनके समक्ष भगदड़ की घटना और उसके बाद की गई कार्रवाई का ब्यौरा रखा। पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार का जनोन्मुखी रवैया होना चाहिए।

Bengaluru | Leader of Opposition in Karnataka Assembly and BJP leader R Ashoka says, "The CM and Deputy CM have gone to Delhi. The people in Delhi (Congress high command) are confused. They say it happened at the cricket stadium, then at Vidhana Soudha... They’re saying there… https://t.co/PXrzjEwMA5pic.twitter.com/BUSpd39DUk