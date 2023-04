Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक में बीजेपी का मेगा शो, पीएम मोदी, नड्डा, राजनाथ, चौहान और शाह ने किया रोड शो, देखें वीडियो

Highlights बीजेपी पूरी ईमानदारी से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और बंजारा समुदाय के लिए काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा दलित समुदायों की जरूरतों के प्रति उदासीन रही है। लोगों के जीवन को बदलने के लिए काम किया।

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीट के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के साथ-साथ प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटका का मंत्र गूंज रहा है। कुछ महीने पहले मुझे यहां आने का अवसर मिला था।

Thank you Bengaluru! I’m happy to see several first time voters coming to bless us. pic.twitter.com/ix1DW0R1oK — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2023

प्रधानमंत्री को करीब से देख लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए। सड़क पर भाजपा के झंडे और पोस्टर लगे नजर आये। रोड शो के मार्ग में कलाकारों के एक समूह ने लोकप्रिय नृत्य ‘डोलू कुनिता’ का प्रदर्शन किया। लगभग 5.3 किलोमीटर लंबा रोड शो मगदी रोड, नाइस रोड जंक्शन से सुमनहल्ली सहित उत्तर बेंगलुरु के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरा।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi waves at the crowd, people shower flower petals on him as he holds a roadshow in Bengaluru.#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/c1w61rQETf — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

रोड शो के चलते यातायात जाम देखा गया। पुलिस ने लोगों को यातायात परामर्श जारी कर कहा था कि वे उन सड़कों का इस्तेमाल करने से बचें, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। रोड शो के रास्ते में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मोदी शनिवार सुबह दिल्ली से बीदर पहुंचे। उन्होंने बीदर के हुमनाबाद, विजयपुरा शहर और बेलगावी जिले के कुडची में जनसभाओं को संबोधित किया।

तब पूरे रास्ते माताओं और बहनों ने मुझपर जिस तरीके से अपना आशीर्वाद बरसाया मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां आना... आपका यह अपार स्नेह...आपका यह अपनापन मुझे कर्नाटक के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। आज मैं आपके बीच बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता...आपके एक साथी के रूप में आया हूं।

#WATCH| Karnataka: "PM Modi sanctioned Rs 5 Lakh for medical expenses to 65 lakh families every year but Siddaramaiah stopped it & now it is your time to stop him...": JP Nadda, BJP chief in Davanagere#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/D2grSdkZfW — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि हमारे PM सांप की तरह हैं और उनके जहर को जो चख लेगा वे मर जाएगा। मैंने अपने जीवन में कभी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है। नीतियों पर विवाद हो सकता है। कर्नाटक की जनता बहुत जागरूक जनता है इसका बदला वोट के माध्यम से लिया जाना चाहिए।

#WATCH| Karnataka: 'Mann ki Baat' reaching 100th episode and its popularity among people indicate that people have appreciated it and PM Modi has contributed towards social causes: JP Nadda, BJP chief pic.twitter.com/DsEdPHiUuA — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

पीएम मोदी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विस्तार और विचार को अपने परिश्रम से सींचा है। आपने एक छोटे से पौधे को वटवृक्ष बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कांग्रेस हमेशा दलित समुदायों की जरूरतों के प्रति उदासीन रही है। इसने गरीबों, दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या किसी भी समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कभी कुछ नहीं किया।

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan holds a roadshow in Ballari#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/jkImoUIL2c — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों से राम मंदिर के प्रश्न को अटका रही थी लटका रही थी भटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट लाया और कोर्ट का जजमेंट आते ही राम मंदिर की नींव रखने का काम किया। मैं कह कर जाता हूं कि 2024 में अयोध्या में उसी जगह जहां राम का जन्म हुआ था वहीं पर श्री राम का भव्य मंदिर बनने का काम समाप्त हो जाएगा।

#WATCH | #KarnatakaElections2023 | "BJP scrapped the 4% Muslim reservation. That reservation was not as per Constitution. Our Constitution does not permit reservation on the basis of religion. Congess says that once their reverse gear Govt comes, they will bring back the Muslim… pic.twitter.com/0DWutAi70n — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के उत्तर बेंगलुरु क्षेत्र में एक विशाल रोड शो किया, जहां भारी भीड़ देखने को मिली। मोदी राज्य में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब पांच बजे बेलगावी जिले के कुडची से यहां पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन में सवार होकर रोड शो लिया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi to hold a roadshow in Bengaluru. Visuals from the city. #KarnatakaElection2023pic.twitter.com/V3Es4HcJVD — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

रोड शो के दौरान भगवा टोपी पहने मोदी के साथ उत्तर बेंगलुरु के सांसद डी.वी. सदानंद गौड़ा और भाजपा विधान परिषद सदस्य सी. नारायणस्वामी थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उमड़े और उन पर पुष्पवर्षा की। रोड शो के अंत में प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए सड़क पर पैदल चले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

#WATCH | Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh holds a roadshow in Basavanagudi. Party MP Tejasvi Surya is also with him.#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/zQOs1RmCIa — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023

प्रधानमंत्री शनिवार को बेंगलुरु में रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार की सुबह राजभवन से निकलकर कोलार शहर, रामनगर जिले के चन्नापटना और हासन जिले के बेलूर में जनसभाएं करेंगे। मोदी दिल्ली वापस जाने से पहले रविवार को मैसूरु में रोड शो भी करेंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेल्लारी में कहा कि भाजपा ने जहां कर्नाटक को प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने 3सी मतलब क्राइम, करप्शन और कमीशन। इन्हें चलाने वाले कांग्रेस और जेडीएस के लोग हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है।

