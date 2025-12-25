Karnataka: स्लीपर बस की लॉरी से टक्कर, बस में लगी भीषण आग में 10 लोगों की मौत; पीएम मोदी ने जताया शोक

Karnataka road accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गोरलाथु गांव के पास गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब स्लीपर बस और लॉरी की टक्कर हो गई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, नेशनल हाईवे 48 पर लॉरी ने बस को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ।

इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन अधिकारियों को शक है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) बीआर रविकांत गौड़ा और चित्रदुर्ग के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) रंजीत कुमार बंदारू सहित सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

बस में 32 लोग सवार थे और यह बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। यह बस सी बर्ड नाम की एक प्राइवेट सर्विस की थी।

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह हादसा, जो दिन के शुरुआती घंटों में हिरियूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ, लॉरी ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। लॉरी डिवाइडर पार करके बस से टकरा गई, जिससे आग लग गई और 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई।

पुलिस को शक है कि लॉरी का ड्राइवर सो गया होगा, और कहा कि जांच चल रही है।

बंदारू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "यह हादसा NH-48 पर सुबह करीब 2 बजे हुआ। ट्रक बेंगलुरु जा रहा था जब उसके ड्राइवर को नींद आ गई और वह डिवाइडर पार करके एक बस से टकरा गया। बस में तुरंत आग लग गई। ट्रक में भी आग लग गई और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।"

उन्होंने आगे कहा, "बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 32 लोग सवार थे। उनमें से 21 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। पांच से छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, उनकी हालत गंभीर नहीं है।"

बस के कंडक्टर मोहम्मद सलीम ने बताया कि हादसे के समय वह सो रहा था। उसने बताया कि उसने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और हादसे के बाद वह बस से बाहर गिर गया।

उसने पत्रकारों से कहा, "मुझे बस इतना ही याद है; उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता। कुछ लोग मुझे अस्पताल ले आए। मेरे हाथों और पैरों में चोटें आई हैं।"

VIDEO | Chitradurga, Karnataka: Aftermath of the fatal lorry–bus collision on National Highway 48 near Gorlathu village in Hiriyur taluk, which claimed over 10 lives.



Authorities and emergency teams are carrying out recovery operations as the charred bus is being cleared from…

पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रदुर्ग में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि देने की घोषणा की है। घायलों को भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा, "कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द ठीक हों।"

PMO India tweets, "Deeply saddened by the loss of lives due to a mishap in the Chitradurga district of Karnataka. Condolences to those who have lost their loved ones. May those injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin…

