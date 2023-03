पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल ने बोला हमला, कहा- पहले जद(यू)-शिवसेना (यूबीटी) जैसे दल आपके सहयोगी थे, अब वे भ्रष्ट हैं

Highlights कपिल सिब्बल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं" वाले बयान को लेकर हमला बोला। सिब्बल ने कहा कि जद (यू) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) जैसे दल आपके सहयोगी थे, अब वो भ्रष्ट हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं" वाले बयान को लेकर हमला बोला। सिब्बल ने कहा कि जद (यू) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) जैसे दल एक समय में उनके सहयोगी थे और अब वे "भ्रष्ट" हैं, जबकि तब वे ऐसे नहीं थे।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद मंगलवार को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ, एक मंच पर आ रहे हैं और कुछ दलों ने मिलकर "भ्रष्टाचारी" बचाओ" अभियान छेड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी "भारत विरोधी शक्तियों" का एकजुट होना स्वाभाविक है।

P M :

Opposition afraid…all corrupt now on one platform



But Modiji :

Shiv Sena

Akali Dal

JDU

PDP

BSP

were all your allies at one time and you formed government with them !



Now they are corrupt ! Then they were not ?