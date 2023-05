"मुझे अपना भारत चाहिए न नया न पुराना, जहां...", नई संसद को लेकर एक बार फिर केंद्र और भाजपा पर हमलावर हुए सिब्बल

Highlights राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के समर्थन से सिब्बल राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए थे।

नई दिल्ली: राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "सरकार और भाजपा कहती है कि नए भारत के लिए नई संसद। मैं कहता हूं मुझे अपना भारत चाहिए न नया न पुराना, जहां: धार्मिक अनुष्ठानों के बिना संसद हो, जहां कानून सभी को समान मानता हो।"

उन्होंने आगे लिखा, "जहां धार्मिक विश्वासों और व्यापार के लिए नागरिक नहीं मारे गए, यदि युवा प्रेम के लिए विवाह करते हैं, जहां बजरंग दल का कोई डर नहीं है, जहां एजेंसियों का राजनीतिकरण नहीं है और जहां मीडिया निष्पक्ष है।" बता दें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली और दूसरी सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी।

The Government and the BJP say :

A new Parliament for a new India



I say :

I want my India

Neither new nor old



Where :

1) Parliament without religious rituals

2)Law treats all equally

3)Citizens not killed for religious beliefs and trade

4)If young marry for love ; no fear…