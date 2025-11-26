"पति उसे बहुत पीटता था", कमला पसंद के मालिक की बहू की आत्महत्या पर भाई का खुलासा, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

Delhi: कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम को कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। उनकी बॉडी लटकी हुई मिली। उनके भाई ने अब आरोप लगाया है कि उनकी सास और पति उन्हें टॉर्चर करते थे, और उनके पति के दूसरे अफेयर भी थे।

खबरों के मुताबिक, दीप्ति की मौत के बाद एक डायरी भी मिली, जिसमें 40 साल की दीप्ति ने अपने पति और किशोर के बेटे हरप्रीत के साथ झगड़े का ज़िक्र किया था, जिससे उन्होंने 2010 में शादी की थी। कपल का एक 14 साल का बेटा है। दीप्ति की बॉडी मंगलवार रात को ही दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लाई गई थी, और डॉक्टरों के एक परिवार द्वारा किया जाने वाला पोस्टमॉर्टम अभी बाकी है।

#WATCH | Delhi: Rishabh, brother of Kamla Pasand company owner Kamal Kishore's daughter-in-law, Deepti Chaurasia, says, "... Her mother-in-law and husband used to beat them. Her husband, Harpreet, had affairs. When we got to know about it, we took our daughter home... After that,… https://t.co/LByyepc72Ypic.twitter.com/fzmNVGbT3n — ANI (@ANI) November 26, 2025

हालांकि अभी भी डिटेल्स कम हैं लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार, दीप्ति का परिवार सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कंप्लेंट फाइल करने पर विचार कर रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 108 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीप्ति का यह कदम हरप्रीत से नाराज़गी की वजह से हो सकता है, जिसने कथित तौर पर दूसरी शादी कर ली थी, और एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस से शादी कर ली थी।

दीप्ति के भाई ऋषभ ने अब आरोप लगाया है कि उसकी सास और पति उसके साथ मारपीट करते थे। रिपोर्टर्स से बातचीत में ऋषभ ने कहा, “... उसकी सास और पति उन्हें मारते थे। उसके पति, हरप्रीत के अफेयर्स थे। जब हमें इसके बारे में पता चला, तो हम अपनी बेटी को घर ले आए... उसके बाद, उसकी सास उसे वापस ले गई। मेरी बहन मुझे फोन करके कहती थी कि उसे टॉर्चर किया गया और उसके पति के अफेयर्स थे।”

उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। मैंने उससे 2-3 दिन पहले बात की थी... मुझे बस न्याय चाहिए... मेरी बहन की शादी 2010 में हुई थी। उसके पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वह उसके साथ मारपीट करता था और उसे गाली देता था।"

अभी KP ग्रुप और कमला कांत एंड कंपनी के मालिकाना हक वाले पान मसाला और गुटखा ब्रांड कमला पसंद को कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया ने शुरू किया था और यह पूरे भारत में प्रोडक्ट बेचता है, जिससे अरबों रुपये का टर्नओवर होता है।

