Kalkaji Election Result: आतिशी का वोट काट रही अलका लांबा! रमेश बिधूड़ी ने दोनों को पछाड़ बनाई बढ़त

Kalkaji Election Result LIVE: दिल्ली में वोटों की गिनती जारी है। सुबह से हो रही है वोटों की गिनती में कालका जी विधानसभा सीट से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी आगे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि कांग्रेस नेता अलका लांबा आतिशी को कड़ी टक्कर दे रही है और ऐसा लगता है कि आतिशी के वोटों को काटने में अलका का हाथ है। चुनाव आयोग की ताजा अपडेट के अनुसार, कालकाजी में आतिशी को 1145 वोट मिले हैं और रमेश बिधूड़ी सबसे आगे 12494 वोट मिले हैं। वहीं अलका लांबा को 1134 वोट मिले हैं।

Congress leader Alka Lamba says: "I am very confident that Delhi wants change, and this change is going to happen today. Congress wants to resume work on development that stopped 10 years ago..."

AAP अपने शासन रिकॉर्ड और कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करते हुए लगातार तीसरा कार्यकाल चाह रही है। दूसरी ओर, भाजपा 25 से अधिक वर्षों के बाद राजधानी को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। 2013 तक 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस पिछले दो चुनावों में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद वापसी करने का प्रयास कर रही है।

On #DelhiElectionResults trends, Congress candidate from Kalkaji seat, Alka Lamba says, "Delhi will not forgive the culprits of Delhi... I don't who is at advantageous position and who is facing the loss; those who damaged Delhi - it's their loss..."