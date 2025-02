Kalkaji Election Result 2025: कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी पिछड़ीं, रमेश बिधूड़ी की बढ़त; टक्कर का मुकाबला

Kalkaji Election Result 2025:दिल्ली विधानसभा चुनाव की आज मतगणना हो रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक कालकाजी विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अल्का लांबा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन सुबह से हो रही गिनती में अभी तक रमेश बिधूड़ी सबको पीछे करते हुए आगे नजर आ रहे हैं।

इलेक्शन कमीशन की ओर से अभी तक वोटों की गिनती के आंकड़ें पेश नहीं किए गए हैं लेकिन शुरुआती रुझान में रमेश बिधूड़ी आगे निकलते दिख रहे हैं।

यह दक्षिण-पूर्व जिले में आता है और इसका निर्वाचन क्षेत्र कोड 35051 है। हर चुनाव की तरह इस सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। पूर्व भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, शनिवार को शुरुआती रुझानों में कालकाजी सीट से आगे चल रहे हैं।

#WATCH | BJP candidate from Kalkaji assembly constituency, Ramesh Bidhuri offers prayers at his residence as counting of votes for #DelhiElectionResults begins



Sitting CM of Delhi - Atishi is the AAP candidate from the seat; Alka Lamba is representing Congress from Kalkaji seat pic.twitter.com/Yhokw5VoBl