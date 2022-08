49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने ली शपथ, पीएम मोदी समेत कई और नेता भी रहे मौजूद

Highlights देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली है। इस दौरान पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत और नेता भी वहां मौजूद थे। जस्टिस यूयू ललित को यह शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है।

Justice Uday Umesh Lalit Oath:भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उदय उमेश ललित ने शपथ ली है। जस्टिस उदय उमेश ललित के शपथग्रहण के दौरान पीएम मोदी समेत कई और नेता वहां मौजूद थे।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति ललित को शपथ दिलाई।

