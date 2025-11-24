जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

New CJI:न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।

New CJI: जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर उनके करीब 15 महीने के कार्यकाल की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दूसरे गणमान्य लोगों की मौजूदगी में जस्टिस सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने जस्टिस भूषण आर गवई की जगह ली, उन्हें पहले पूर्व चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद "संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए" भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था।

 

