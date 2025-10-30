Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत नियुक्त हुए भारत के 53वें चीफ जस्टिस, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

नई दिल्ली: जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, वे सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई की जगह लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज के तौर पर काम कर रहे हैं, 24 नवंबर को शपथ लेंगे। जस्टिस गवई के 23 नवंबर को रिटायर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार संभालेंगे।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत करीब 15 महीने तक चीफ जस्टिस रहेंगे। वे 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। भारत के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर जस्टिस सूर्यकांत को 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किए जाने की घोषणा की।

In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Surya Kant, Judge of the Supreme Court of India as the Chief Justice of India with effect from 24th November, 2025.



— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 30, 2025

उन्होंने कहा, "भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज श्री जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। मैं उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"



