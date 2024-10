Julana seat Vinesh Phogat Haryana Assembly Election Result 2024: 4114 वोट से आगे विनेश फोगाट, भाजपा के योगेश कुमार पिछड़े

Highlights Julana seat Vinesh Phogat Haryana Assembly Election Result 2024: Julana seat Vinesh Phogat Haryana Assembly Election Result 2024: Julana seat Vinesh Phogat Haryana Assembly Election Result 2024:

Julana seat Vinesh Phogat Haryana Assembly Election Result 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट शुरुआती रुझान में आगे चल रही हैं। फोगाट ने भाजपा के योगेश कुमार से आगे चल रही हैं। फोगाट जींद जिले की जुलाना सीट से लड़ रही हैं। कुश्ती से राजनीति में आईं विनेश ने लोगों से समर्थन की अपील की ताकि उनकी पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बना सके। हालांकि, कांग्रेस ने हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वह सत्ता में आती है तो पार्टी के विधायक और आलाकमान इस मामले पर फैसला लेंगे।

#WATCH | Congress candidate from Julana, Vinesh Phogat leaves from a counting centre in Jind, Haryana.



As per official EC trends, she is leading from Julana. #HaryanaElectionpic.twitter.com/cagXmHUqUp — ANI (@ANI) October 8, 2024

#ResultsWithNews18 | According to the early trends INC's Vinesh Phogat leading from Julana, Haryana https://t.co/WVwYT6l4oRpic.twitter.com/LJWd48gxl8— News18 (@CNNnews18) October 8, 2024

विनेश चरखी दादरी जिले के बलाली से हैं, लेकिन उनका ससुराल जुलाना में है। जुलाना में बख्ता खेड़ा गांव उनके पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। पहलवानों के विरोध-प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए विनेश ने कहा कि उन्हें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा और लाठियां खानी पड़ीं। जुलाना सीट से नामांकन के दौरान रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी विनेश के साथ थे।

VIDEO | Congress candidate from Julana and wrestler Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) makes an appearance amid people in Jind as counting of votes for Haryana elections is in progress today. #Haryanaelections#VineshPhogatpic.twitter.com/spUFgDQtn6 — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2024

#HaryanaAssemblyElection | Olympic wrestler and Congress candidate Vinesh Phogat leads by 214 votes against BJP';s Yogesh Kumar from Julana in the early trends. pic.twitter.com/4hc55RHUPs— The Hindu (@the_hindu) October 8, 2024

विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन में सबसे मुखर रहे थे। दोनों हाल में कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जाट बहुल जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विनेश फोगाट के खिलाफ पूर्व पायलट योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है।

