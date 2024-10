Julana seat Haryana Assembly Election Result 2024: 2128 वोट से पीछे विनेश फोगाट, जुलाना सीट से योगेश कुमार आगे

Highlights Julana seat Haryana Assembly Election Result 2024: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा 5,082 मतों से आगे हैं। Julana seat Haryana Assembly Election Result 2024: आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट पर अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं। Julana seat Haryana Assembly Election Result 2024: मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।

Julana seat Haryana Assembly Election Result 2024:हरियाणा के जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट शुरुआती रुझानों में पीछे हैं।फोगाट अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार योगेश कुमार से 2128 मतों से पीछे हैं। हरियाणा में पांच अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हो गई।

Early trends emerge in Haryana & Jammu Kashmir. Vinesh Phogat leading from Julana. #ResultsonIndiaTodaypic.twitter.com/oyFp85RWM7 — Rahul Kanwal (@rahulkanwal) October 8, 2024

#ElectionsWithTimesNow#HaryanaElectionResults | As per the initial trends:



- Nayab Singh Saini leading in Ladwa



- Anil Vij leading from Ambala



- Vinesh Phogat leading in Julana@NavikaKumar shares the latest updates. pic.twitter.com/gr47jEBBMR— TIMES NOW (@TimesNow) October 8, 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट पर अपने निकटम प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह से आगे हैं। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। शुरुआती रुझानों के अनुसार, सैनी 732 वोट से आगे हैं। हरियाणा में पांच अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे शुरू हुई।

#HaryanaAssemblyElection | Olympic wrestler and Congress candidate Vinesh Phogat leads by 214 votes against BJP';s Yogesh Kumar from Julana in the early trends. pic.twitter.com/4hc55RHUPs — The Hindu (@the_hindu) October 8, 2024

हरियाणा की 90 सीट पर 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं समेत कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी सीट पर पांच अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। चुनावी मुकाबले में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री सैनी (लाडवा), कांग्रेस नेता हुड्डा (गढ़ी सांपला-किलोई), इनेलो के अभय चौटाला (ऐलनाबाद), जजपा के दुष्यंत चौटाला (उचाना कलां), भाजपा के अनिल विज (अंबाला कैंट), कैप्टन अभिमन्यु (नारनौंद), ओ पी धनखड़ (बादली), ‘आप’ के अनुराग ढांडा (कलायत) और कांग्रेस की विनेश फोगाट (जुलाना) हैं।

Close contest going on #HaryanaElectionResult#ExitPoll spread completely, Players are also lagging behind 😭 Neither medal nor politics Now what will be the next step? #Julana#VineshPhogat Who do you think will win?#HaryanaElectionResultpic.twitter.com/4b14jT4bEG— Manjesh Jangir 🚩 हिन्दू (@monu_jangir3) October 8, 2024

#WATCH | Congress candidate from Julana, Vinesh Phogat leaves from a counting centre in Jind, Haryana.



As per official EC trends, she is leading from Julana. #HaryanaElectionpic.twitter.com/cagXmHUqUp— ANI (@ANI) October 8, 2024

