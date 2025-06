Modi’s 11-Year Report Card: जेपी नड्डा ने पेश किया पीएम मोदी का 11 साल का रिपोर्ट कार्ड

Highlights नड्डा ने सोमवार, 9 जून को मोदी प्रशासन का “रिपोर्ट कार्ड” जारी किया उन्होंने मोदी सरकार को भारत की राजनीतिक संस्कृति को बदलने और समावेशी विकास प्रदान करने का श्रेय दिया नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश को “तुष्टिकरण की राजनीति” से जवाबदेही और प्रदर्शन के युग में स्थानांतरित कर दिया

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार, 9 जून को मोदी प्रशासन का “रिपोर्ट कार्ड” जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत की राजनीतिक संस्कृति को बदलने और समावेशी विकास प्रदान करने का श्रेय दिया। भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए, नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश को “तुष्टिकरण की राजनीति” से जवाबदेही और प्रदर्शन के युग में स्थानांतरित कर दिया है।

अपने संबोधन में, नड्डा ने कहा कि भारत “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले के राजनीतिक माहौल के विपरीत, जहां पहचान आधारित तुष्टिकरण और सामाजिक विभाजन व्याप्त थे, मोदी सरकार ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ शासन की एक नई परंपरा की शुरुआत की है।

नड्डा ने कहा, "पहले वोट बैंक के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीति की संस्कृति थी। 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने बदलाव देखा। हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की संस्कृति लेकर आए।"

भाजपा प्रमुख ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने पहले "असंभव" माना जाने वाला कारनामा बताया। उन्होंने क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान का श्रेय मोदी सरकार के साहसिक कदम को दिया, लोकसभा चुनावों में 58.46% और हाल के विधानसभा चुनावों में 63% मतदान हुआ।

उन्होंने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों को लक्षित करने के बारे में विस्तार से बताया। नड्डा ने कहा, "पिछले दशक में हमने हर वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और खासकर महिलाओं के लिए काम किया है।"

