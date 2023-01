जोशीमठ भूधंसाव: विस्थापित परिवारों की संख्या हुई 269, जानें पूरा मामला

Highlights डॉ रंजीत सिन्हा ने बताया कि उनमें से लगभग 30 परिवार या तो किराए पर रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विस्थापित परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या 900 है।

देहरादून: जोशीमठ में जमीन धंसने से आई आपदा के कारण कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत सिन्हा ने शुक्रवार को बताया कि विस्थापित परिवारों की संख्या 269 है। उनमें से लगभग 30 परिवार या तो किराए पर रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। इन विस्थापित परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या 900 है।

जोशीमठ में दो जनवरी को जमीन धंसने की घटना के कारण कई जगह धरती में और इमारतों में दरारें पड़ने लगीं और धीरे-धीरे दरारें चौड़ी होने लगीं और करीब 23,000 लोगों की आबादी वाले शहर के निवासियों के लिए यह घटना भयावह सपने के तौर पर सामने आई है।

Joshimath land subsidence | The number of displaced families stands at 269. Of them, around 30 families are either living on rent or with their relatives. The total number of members of these displaced families stands at 900: Dr Ranjit Sinha, State Disaster Mgmt Secy, Uttarakhand pic.twitter.com/gzrNC8Rb1J