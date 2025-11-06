JNUSU Election Results 2025: लेफ्ट फ्रंट 4 में से 3 पदों पर कर रही है लीड, एबीवीपी 1 पद पर आगे

JNUSU Election Results 2025: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) चुनावों की गिनती जारी है, और लेफ्ट फ्रंट ने चार सेंट्रल पैनल पोस्ट में से तीन - प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी - पर साफ बढ़त बना ली है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) जनरल सेक्रेटरी की दौड़ में मामूली अंतर से आगे है।

5,490 वोट गिने जाने के बाद, प्रेसिडेंट की दौड़ में लेफ्ट फ्रंट की अदिति मिश्रा सबसे आगे थीं, उनके बाद एबीवीपी के विकास पटेल और पीएसए की विजया (1,081) थीं। वाइस-प्रेसिडेंट के मुकाबले में, के गोपिका (लेफ्ट फ्रंट) आगे थीं, जबकि एबीवीपी की तान्या पीछे चल रही थीं। जनरल सेक्रेटरी के लिए, ABVP के राजेश्वर सुनील (लेफ्ट फ्रंट) से थोड़ी ही बढ़त बनाए हुए थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, लेफ्ट के दानिश एबीवीपी के अनुज से आगे थे।

अदिति मिश्रा: BHU प्रोटेस्ट से JNU प्रेसिडेंशियल लीड तक

प्रेसिडेंशियल रेस में सबसे आगे चल रहीं अदिति मिश्रा, स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ के तहत सेंटर फॉर कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में तीसरे साल की पीएचडी स्कॉलर हैं, और एक प्रमुख लेफ्ट-समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उभरी हैं।

वाराणसी की रहने वाली मिश्रा ने पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज़ में मास्टर डिग्री और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) में बैचलर डिग्री हासिल की है। उनका पॉलिटिकल सफ़र 2017 में BHU में कथित सेक्शुअल हैरेसमेंट और महिलाओं पर लगाए गए हॉस्टल प्रतिबंधों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुआ था।

Web Title: JNUSU Election Results 2025: Left Front Leads In 3 Of 4 Posts, ABVP Ahead In 1