जेएनयू ने वापस लिया छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर वसूले जाने वाले 50 हजार रुपये जुर्माने का नियम, छात्र-प्रोफेसर कर रहे थे विरोध

Highlights जेएनयू ने छात्रों पर अनुशासनहीनता संबंधी लगाये गये 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान वापस लिया जेएनयू ने नई अधिसूचना में "प्रशासनिक कारणों" का हवाला देते हुए जुर्माने का प्रावधान वापस लिया जेएनयू छात्रसंघ सहित अन्य छात्रसंगठन और प्रोफेसर जुर्माने के नियम का भारी विरोध कर रहे थे

दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों और प्रोफेसरों के भारी विरोध के बाद उस अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें छात्रों के विरोध प्रदर्शन सहित अन्य गतिविधियों को "कदाचार" मानते हुए 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रवधान किया गया था।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को कुलपति शांतिश्री डी पंडित के आदेश पर जारी किये अधिसूचना में "प्रशासनिक कारणों" का हवाला देते हुए जुर्माने के प्रावधान को वापस लेने की सूचना दी है।

