JNU Student Elections: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम जारी, 4 नवंबर को मतदान, जानें चुनाव से संबंधित प्रमुख तारीखें
By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 15:35 IST2025-10-23T15:35:03+5:302025-10-23T15:35:03+5:30
छात्र संघ चुनाव की घोषणा ने विश्वविद्यालय परिसर की गतिविधि को फिर से सुलगा दिया है, जो गहन अभियानों और रणनीतिक पैंतरेबाजी की वापसी का संकेत देता है, जिसने लंबे समय से जेएनयू की राजनीतिक तस्वीर को परिभाषित किया है।
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एक बार फिर छात्र राजनीति के एक बेहद गरमागरम सत्र के लिए तैयार हो है, क्योंकि विश्वविद्यालय की चुनाव समिति ने आधिकारिक तौर पर 2025-26 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मीडिया अटकलों के अनुसार, इस घोषणा ने परिसर की गतिविधि को फिर से सुलगा दिया है, जो गहन अभियानों और रणनीतिक पैंतरेबाजी की वापसी का संकेत देता है, जिसने लंबे समय से जेएनयू की राजनीतिक तस्वीर को परिभाषित किया है।
छात्र सक्रियता के अपने जीवंत इतिहास के साथ, विश्वविद्यालय बहस, वैचारिक टकराव और नेतृत्व की होड़ का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता है। इस वर्ष, प्रत्याशा विशेष रूप से अधिक है क्योंकि छात्र संगठन अध्यक्ष से लेकर काउंसलर्स तक प्रमुख पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक राजनीतिक रूप से जागरूक और अत्यधिक सक्रिय छात्र निकाय के जनादेश के लिए होड़ कर रहा है।
मीडिया की अटकलों से पता चलता है कि आगामी चुनाव कांटे की टक्कर वाले हो सकते हैं, नए गठबंधन और घोषणापत्र कैंपस की चिंताओं और देश की व्यापक सामाजिक-राजनीतिक धाराओं, दोनों को प्रतिबिंबित करेंगे। 4 नवंबर, जिस दिन मतदान होना है, भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय विश्वविद्यालयों में से एक के नेतृत्व को निर्धारित करने में एक निर्णायक दिन होने वाला है। चुनाव समिति ने पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।
चुनाव समय-सारिणी और प्रमुख तिथियां
24 अक्टूबर: मतदाता सूची का प्रकाशन, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुधार की अनुमति होगी।
25 अक्टूबर: नामांकन पत्र जारी करना।
27 अक्टूबर (शाम 5 बजे तक): नामांकन दाखिल करने की अवधि शुरू।
4 नवंबर: दो चरणों में मतदान - सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
6 नवंबर: मतों की गिनती रात 9 बजे शुरू होगी और उसी दिन आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।