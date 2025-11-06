JNU Election Result 2025 Declared: अदिति मिश्रा ने जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, चुनाव परिणाम में लेफ्ट यूनाइटेड का दबदबा

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) चुनाव 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यह यूनिवर्सिटी के लोकतंत्र के लंबे इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना है।अदिति मिश्रा प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, जबकि के. गोपिका ने बड़ी बढ़त के साथ वाइस प्रेसिडेंट का पद हासिल किया है। सुनील यादव ने कड़े मुकाबले के बाद जनरल सेक्रेटरी की दौड़ में जीत हासिल की, और दानिश अली ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जीती। इस शानदार जीत के साथ, लेफ्ट यूनिटी ने जेएनयू की छात्र राजनीति में अपना दबदबा फिर से साबित कर दिया है, और कैंपस को एक बार फिर लाल रंग में रंग दिया है।

JNU चुनाव 2025: वोटर्स की संख्या

प्रेसिडेंट - अदिति मिश्रा 1,861 वोट

वाइस प्रेसिडेंट - के. गोपिका 2,966 वोट

जनरल सेक्रेटरी - सुनील यादव 1,915 वोट

ज्वाइंट सेक्रेटरी - दानिश अली 1,991 वोट

JNU चुनाव में 67% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव में हुई 70% वोटिंग से थोड़ी कम है। यह देश भर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट्स में से एक था। JNU इलेक्शन कमेटी का कहना है कि इस साल 9,043 स्टूडेंट्स वोट डाल पाए।

इस हफ़्ते की शुरुआत में कैंपस में हुई वोटिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स ने काफी दिलचस्पी दिखाई। यह दिखाता है कि JNU कितना पॉलिटिकल रूप से जागरूक माना जाता है। कई स्कूलों में बने पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें लगी थीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने शांत और अच्छे से ऑर्गनाइज़ माहौल में वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।

नई चुनी गई यूनियन कई ज़रूरी स्टूडेंट समस्याओं को हल करने में बहुत अहम होगी, जैसे लाइब्रेरी और हॉस्टल की सुविधाओं को बेहतर बनाना, एकेडमिक सिस्टम में बदलाव करना, रिसर्च के लिए ज़्यादा पैसे पाना, और कैंपस को सभी के लिए ज़्यादा वेलकमिंग बनाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कैंपस की आज़ादी और स्टूडेंट वेलफेयर पर चर्चाएँ नई यूनियन की टू-डू लिस्ट में सबसे ऊपर रहने की उम्मीद है।

यूनिवर्सिटी ने इलेक्शन कमेटी की तारीफ़ की है कि उन्होंने यह पक्का किया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और खुली हो। इस बीच, जीतने वाले उम्मीदवारों के समर्थक पूरे कैंपस में हॉस्टल और मैदानों में नारे लगाकर और बैनर लहराकर जश्न मना रहे हैं।

अब जब JNUSU 2025 के नतीजे आ गए हैं, तो कैंपस में राजनीतिक बातचीत एक नए दौर में पहुँच गई है। यह भारत के सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक कॉलेजों में से एक में सक्रिय स्टूडेंट भागीदारी और ज़ोरदार बहसों के एक और साल के लिए मंच तैयार करता है।

