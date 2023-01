JNU में नहीं दिखाई जाएगी पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, प्रशासन ने स्क्रीनिंग को रद्द किया

Highlights जेएनयू कैंपस में इस डॉक्यूमंट्री को 24 जनवरी को छात्रों के एक समूह द्वारा दिखाई जानी थी जिसकी स्क्रीनिंग को विश्वविद्यालय के प्रशासन ने रद्द कर दिया है विश्वविद्यालय ने कहा- इस तरह की अनधिकृत गतिविधि विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वश्चेन' को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं दिखाई जाएगी। जेएनयू कैंपस में इस डॉक्यूमंट्री को 24 जनवरी को छात्रों के एक समूह द्वारा दिखाई जानी थी, जिसकी स्क्रीनिंग को अब विश्वविद्यालय ने रद्द कर दिया है। प्रशासन ने इस बाबत एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि "इस तरह की अनधिकृत गतिविधि विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है।"

बता दें कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में जमकर हंगामा हो रहा है। इसको लेकर भड़के विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देश में इसकी स्क्रीनिंग रोकने पर कांग्रेस, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही है। 2002 गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री, तब के राजनीतिक हालात को बयां करती है, उस समय पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

JNU asks to cancel the screening of the documentary "India: The Modi Question" scheduled for 24th Jan by a group of students stating that "such an unauthorised activity may disturb peace & harmony in the University.". pic.twitter.com/yQwDah9xx7