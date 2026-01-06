ये अपने आप नारे लगवाते हैं, उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, कांग्रेस नेता का बयान वायरल

Jnu Anti Modi Shah Slogan: जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान तेजी से वायरल हो रहा है।

Jnu Anti Modi Shah Slogan: जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता इमरान मसूद कहा 'ये अपने आप नारे लगवाते हैं और अपने आप शोर मचवाते हैं', उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है और अब उनकी जमानत पर भी एक साल तक रोक लगा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली जिसके बाद जेएनयू में आपत्तिजनक नारे लगे, वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है जिसपर भाजपा के नेताओं समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी आपत्ति जताई है।

