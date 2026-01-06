ये अपने आप नारे लगवाते हैं, उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, कांग्रेस नेता का बयान वायरल
January 6, 2026
Jnu Anti Modi Shah Slogan: जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
Jnu Anti Modi Shah Slogan: जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता इमरान मसूद कहा 'ये अपने आप नारे लगवाते हैं और अपने आप शोर मचवाते हैं', उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है और अब उनकी जमानत पर भी एक साल तक रोक लगा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली जिसके बाद जेएनयू में आपत्तिजनक नारे लगे, वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है जिसपर भाजपा के नेताओं समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी आपत्ति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के बाद जेएनयू में प्रदर्शन हुआ।— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) January 6, 2026
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।#JNU#Protest… pic.twitter.com/YZdaIDAsmx
ये अपने आप नारे लगवाते हैं, उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) January 6, 2026
JNU में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि ये अपने आप नारे लगवाते हैं और अपने आप शोर मचवाते हैं. उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है और अब उनकी जमानत पर भी एक… pic.twitter.com/FIARxroigi
#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने JNU में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारों पर कहा, " अब ये स्पष्ट हो चुका है जो नारे पीएम मोदी और अमित शाह को मारने के लिए लगाए गए ' मोदी, अमित शाह तेरी कब्र खोदेगी JNU की धरती पर' ये सोचा समझा… pic.twitter.com/FdX7z0MyW7— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
मोदी-शाह के खिलाफ नारेबाजी, मनोज झा ने की कड़ी आलोचना— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) January 6, 2026
RJD नेता मनोज झा ने JNU में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सभ्य लोकतंत्र में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है.#ManojKumarJha#RJD#JNUSloganeering#PMModi#AmitShahpic.twitter.com/qEFIoEK0Xg
#WATCH | Delhi: On the sloganeering against PM Modi and Union HM Amit Shah in JNU campus, Manish Choudhary, ABVP Vice President of JNU Unit, says, "Yesterday, there were slogans of 'ABVP-RSS ki kabar khudegi' raised in JNU. Such sloganeering at JNU is common now. ABVP-RSS have… pic.twitter.com/XB7gT12JE9— ANI (@ANI) January 6, 2026