जेके राज्यसभा चुनाव 2025ः 4 सीट पर मतदान, 3 सीट पर भाजपा उतारेगी प्रत्याशी, पूर्व मंत्री रमण भल्ला को उच्च सदन भेजेगी कांग्रेस?

जम्मूः प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने घोषणा की है कि वह चार सीटों के लिए तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जबकि कांग्रेस पूर्व मंत्री रमण भल्ला को राज्यसभा में भिजवाने के लिए नेकां पर दबाव बना रही है। हालांकि नेकां ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा ने शनिवार को 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में सभी राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने इसे प्रति बताया कि हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम तीन उम्मीदवार उतार रहे हैं।

उन्होंने बताया कि भाजपा पहली दो सीटों के लिए एक-एक उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी दो सीटों के लिए केवल एक ही उम्मीदवार उतारेगी, जिनके लिए केवल एक ही चुनाव होगा। भाजपा द्वारा सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ प्रतीकात्मक मुकाबले के लिए पहले दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की उम्मीद है, जो इन दोनों सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगा।

हालांकि, पार्टी द्वारा शेष दो सीटों में से एक पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है, जहां उसके जीतने की प्रबल संभावना है। भाजपा द्वारा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा से पहली दो सीटों पर चुनाव सुनिश्चित हो जाएगा, जो आमतौर पर अतीत में निर्विरोध होती थीं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें जीत लेती थी।

जम्मू में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, सेठी ने कहा कि बैठक का मुख्य विषय राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या पर था। उन्होंने कहा कि यह किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों के गुणों के बारे में था जो राज्यसभा में पार्टी का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर आंतरिक विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ सीटों के बंटवारे और संभावित गठबंधन समन्वय के बारे में चर्चा शुरू करने का काम सौंपा गया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने जम्मू कश्मीर से उच्च सदन के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, जिन नामों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है उनमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) प्रमुख गुलाम अहमद मीर, पार्टी प्रवक्ता रविंदर शर्मा और पूर्व मंत्री रमन भल्ला शामिल हैं।

सूत्रों ने आगे बताया कि रमन भल्ला को वर्तमान में पार्टी के भीतर सबसे मजबूत समर्थन प्राप्त है, क्योंकि नेतृत्व ऐसे उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए इच्छुक है जो पहले से ही विधायक न हो। जेकेपीसीसी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि गुलाम अहमद मीर एक सम्मानित और अनुभवी नेता हैं,

लेकिन वे पहले से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य हैं। पार्टी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि इससे एक संवेदनशील राजनीतिक मोड़ पर मामला और जटिल हो सकता है। वैसे नेकां ने अभी तक अपने पत्त्े नहीं खोले हैं।

