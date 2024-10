J&K Election Results 2024: जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी,जानें हॉट सीटों का हाल और प्रमुख चेहरें

J&K Election Results 2024: जम्मू-कश्मीर में आज 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए जिसके वोटों की गिनती मंगलवार, आठ अगस्त की सुबह से जारी है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में 18 सितंबर (24 सीटें), 25 (26 सीटें) और 1 अक्टूबर (40 सीटें) को हुए थे। विधानसभा में 7 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं, और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

जहां जम्मू-कश्मीर में बीजेपी सत्ता में आने का दावा कर रही है वहीं, कांग्रेस भी रेस में पीछे नहीं है। वोटों की गिनती के प्रथम रूझान आने शुरू हो गए हैं। जिसमें फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है लेकिन आज शाम से पहले तक चुनावी नतीजों की घोषणा हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।

#JammuAndKashmirElection2024 | Trends on all 90 Assembly constituencies out. JKNC-Congress alliance crosses the majority mark, according to the latest EC data.



JKNC leading on 39 seats

Congress on 8

BJP on 28

PDP on 3

JPC on 2

CPI(M) and DPAP on 1 seat each

Independent… pic.twitter.com/exnYJ3J6kA