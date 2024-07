'जिसकी जात का पता नहीं...': जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का परोक्ष हमला, संसद में हंगामा, देखें VIDEO

नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में उस समय भारी हंगामा हो गया, जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। संसद में बोलते हुए ठाकुर ने कहा, "जिसकी जाति नहीं पता, वह जनगणना की बात कर रहा है।" हालांकि यह कहते हुए उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। लेकिन इस पर राहुल ने ठाकुर के भाषण को बीच में ही रोकते हुए कहा, "आप जितना चाहें मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित करवाएंगे।" उन्होंने ठाकुर पर लोकसभा में उनका ‘अपमान और गाली’ देने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने मंगलवार को संसद में यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को गिनाया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछा कि हलवा मीठा था या फीका? संसद में एनडीए सहयोगी दलों की ओर से 'कांग्रेस, कांग्रेस' के नारे के बीच ठाकुर ने पूछा, 'बोफोर्स, नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वेस्टलैंड, 2जी, कॉमनवेल्थ, कोयला, चारा और यूरिया घोटालों का हलवा किसने खाया?'

