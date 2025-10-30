Jio 5जी यूजर्स को फ्री मिलेगा, गूगल AI प्रो, 35,100 रुपये कीमत, पढ़ें पूरी खबर
By संदीप दाहिमा | Updated: October 30, 2025 20:25 IST2025-10-30T20:24:33+5:302025-10-30T20:25:27+5:30
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी कृत्रिम मेधा (एआई) इकाई ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत चुनिंदा जियो 5जी ग्राहक 18 माह तक ‘गूगल एआई प्रो’ सुविधा का मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी कृत्रिम मेधा (एआई) इकाई ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत चुनिंदा जियो 5जी ग्राहक 18 माह तक ‘गूगल एआई प्रो’ सुविधा का मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 35,100 रुपये मूल्य की यह सुविधा इस साझेदारी के तहत जियो 5जी के चुनिंदा ग्राहकों को 18 महीने तक मुफ्त में मिलेगी। इस पेशकश के तहत गूगल के नवीनतम एआई मॉडल ‘जेमिनी 2.5 प्रो’ तक उच्चस्तर की पहुंच, 'नैनो बनाना' और 'विओ 3.1' जैसे अत्याधुनिक मॉडल्स के जरिये तस्वीर एवं वीडियो सामग्री तैयार करने की बढ़ी हुई सीमा, नोटबुक एलएम जैसे शोध उपकरणों का विस्तार और 2 टीबी का क्लाउड स्टोरेज शामिल है।
#Jio और #Google के बीच हुआ बड़ा समझौता, Jio के साथ Gemini AI प्रो का 18 महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन, Jio के ग्राहकों के लिए 35 हजार रुपये से ज्यादा का तोहफा। pic.twitter.com/DOYH9XqPc5— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) October 30, 2025
यह पहल उस घोषणा के तुरंत बाद आई है जिसमें ओपनएआई ने चार नवंबर से भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए ‘चैटजीपीटी गो’ योजना एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही है। ‘चैटजीपीटी गो’ योजना की वर्तमान कीमत 399 रुपये प्रति माह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश डी. अंबानी ने कहा, “रिलायंस इंटेलिजेंस का उद्देश्य 1.45 अरब भारतीयों को बुद्धिमत्ता से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। गूगल जैसे दीर्घकालिक साझेदारों के साथ मिलकर हम भारत को न केवल एआई-सक्षम बल्कि एआई-सशक्त बनाना चाहते हैं, जहां हर नागरिक और उद्यम नवाचार कर सके।” रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि शुरुआती चरण में यह सुविधा 18-25 वर्ष की आयु वर्ग के असीमित 5जी प्लान वाले जियो ग्राहकों को दी जाएगी।
हालांकि, बाद में इसका विस्तार सभी जियो उपभोक्ताओं तक कर दिया जाएगा। रिलायंस ने गूगल क्लाउड के साथ एआई हार्डवेयर एक्सेलेरेटर्स तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी साझेदारी की है, जिससे अधिक संगठनों को बड़े और जटिल एआई मॉडल विकसित और लागू करने में मदद मिलेगी। बयान के मुताबिक, रिलायंस इंटेलिजेंस अब जेमिनी एंटरप्राइज मंच पर अपने उद्यम एआई एजेंट्स भी विकसित करेगी। इससे उपयोगकर्ताओं को गूगल और अन्य तृतीय पक्षों द्वारा बनाए गए एजेंट्स का व्यापक विकल्प मिलेगा।