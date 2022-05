झारखंड: आदिवासी लड़की को पैर से मारने वाला लड़का गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने दिया था कार्रवाई का आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2022 07:07 AM

लड़की कथित तौर पर पाकुड़ जिले के एक स्कूल की आदिवासी छात्रा है। वीडियो में लड़का बार-बार लड़की को लात मारता नजर आ रहा है। लड़की यूनिफॉर्म में दिख रही है और स्कूल बैग लिए हुए है।

