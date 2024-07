Jharkhand Floor Test Live Update: विश्वास मत जीता, पक्ष में पड़े 45 वोट, हेमंत सोरेन ने साबित किया बहुमत, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका

Highlights Jharkhand CM Hemant Soren: भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास 30 सदस्य हैं। Jharkhand CM Hemant Soren: बहुमत का आंकड़ा घटकर 38 रह गया है। Jharkhand CM Hemant Soren: सदन की कुल सदस्य संख्या भी घटकर 76 हो गई है।

Jharkhand CM Hemant Soren: विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बाजी मार ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 45 विधायकों के वोट के साथ विश्वास मत जीत लिया है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास 45 विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के पास 27, कांग्रेस के पास 17 और राजद के पास 1 विधायक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया है। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 45 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। निर्दलीय सदस्य सरयू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।

Jharkhand CM Hemant Soren wins the vote of trust with votes of 45 MLAs in his favour



(File photo) pic.twitter.com/nPHkOh5s63