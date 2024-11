Jharkhand Election 2024 Phase 1: झारखंड में पहले चरण की वोटिंग आज, 43 सीटों पर मतदान; 638 उम्मीदवार मैदान में

Jharkhand Election 2024 Phase 1: झारखंड में आज मतदान हो रहे हैं। राज्य विधानसभा के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं जिसमें जनता बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। 13 नवंबर को आयोजित वोटिंग के लिए सभी तैयारियां चुस्त है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 17 सामान्य सीटें, 20 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित और छह अनुसूचित जातियों के लिए हैं। शेष 38 सीटों पर 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में मतदान होगा।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 31 निर्वाचन क्षेत्रों में 950 मतदान केंद्रों को "संवेदनशील" के रूप में चिह्नित करते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। मॉक पोल सुबह 5.30 बजे शुरू हुआ, जबकि नियमित मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। "संवेदनशील" बूथों पर मतदान शाम 4 बजे समाप्त होगा।

पहले चरण में 43 सीटों के लिए 73 महिलाओं सहित कुल 638 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थीं, भारतीय जनता पार्टी ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे।

#WATCH | #JharkhandAssemblyElections2024 | Polling booth number 291, Presiding officer Nitasha says, "We started the mock poll from 5:30 am. Our agents are here. We are fully prepared and all the voters are welcome." pic.twitter.com/1jZwhN8RzF — ANI (@ANI) November 13, 2024

इस बीच, JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा और प्यार और समर्थन की कोई कमी नहीं होगी। हमें वोट मिलते हैं।"

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली JMM एक गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और CPI (ML) शामिल हैं।

#WATCH | Ranchi: JMM spokesperson Supriyo Bhattacharya says, "We will get full blessings and there will be no shortage of love and support. We receive votes..." #JharkhandAssemblyPolls2024pic.twitter.com/f3RemOnCVa — ANI (@ANI) November 13, 2024

