Jharkhand Election 2024: भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, लिस्ट में चंपई सोरेन, बाबू लाल मरांडी जैसे बड़े नेताओं के नाम

Highlights झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उनके गढ़ सरायकेला से मैदान में उतारा गया है जबकि सीता सोरेन को उनके ससुर और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा से टिकट दिया गया है पार्टी के राज्य प्रमुख बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोबिन हेम्ब्रोम बोरियो से चुनाव लड़ेंगे

Jharkhand Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा की इस सूची में 66 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उनके गढ़ सरायकेला से मैदान में उतारा गया है, जबकि सीता सोरेन को उनके ससुर और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा से टिकट दिया गया है।

पार्टी के राज्य प्रमुख बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोबिन हेम्ब्रोम बोरियो से चुनाव लड़ेंगे। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में चाईबासा से गीता बालमुचू, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा और पोटका से मीरा मुंडा शामिल हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं मंजू देवी को जमुआ सीट से टिकट मिला है।

शुक्रवार को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चुनावों के लिए अपनी सीट-बंटवारे की व्यवस्था की घोषणा की। इस फॉर्मूले के तहत, भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू पार्टी 10 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी, जेडी(यू) 2 पर चुनाव लड़ेगी और लोजपा (रामविलास) का 1 उम्मीदवार होगा।

13 नवंबर को पहले चरण में मतदान करने वाले 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई और 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 2019 के चुनावों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य विधानसभा में 47 सीटें हासिल कीं, जिसमें JMM के लिए 30 सीटें और कांग्रेस के लिए 16 सीटें शामिल थीं।

भाजपा 25 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) ने 3 सीटें हासिल कीं, आजसू पार्टी ने 2 और सीपीआई-एमएल, एनसीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1-1 सीट पर दावा किया।

