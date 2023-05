राहुल गांधी को एक और झटका, रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका, पेश होने का आदेश दिया

Highlights मानहानि केस में बढ़ रही राहुल गांधी की मुश्किल रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया पेशी से छूट की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया

रांची: मोदी सरनेम मामले को लेकर पहले ही मुसीबतों में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी सरनेम मामले' में को लेकर उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता ने रांची एमपी/एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार, 3 मई को याचिका पर सुनवाई हुई।

Jharkhand | MP/MLA court in Ranchi rejects Congress leader Rahul Gandhi's plea for exemption from personal appearance in 'Modi Surname case'. A defamation case was filed against him by a person named Pradeep Modi in Ranchi.



