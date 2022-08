Jharkhand: सीएम हेमंत सोरेन को लग सकता है झटका, निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद मामले में सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की!, जानें

Highlights केन्द्र सरकार से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ।मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने जवाबी हमला बोला। चुनाव आयोग ने सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की है।

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। लाभ के पद मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर भारत निर्वाचन आयोग की राय झारखंड राजभवन को प्राप्त हो गई है। आयोग ने सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की है। मामले की जांच आयोग ने की थी।

निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को उस याचिका पर अपनी राय भेज दी है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खनन पट्टे का विस्तार अपने लिए करके चुनावी कानून का उल्लंघन किया है। याचिका में सोरेन को एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की गई है।

Ranchi | I do not know anything as of now about any order for me. I had gone to AIIMS for treatment, I can only say anything after I reach Rajbhawan: Jharkhand Governor Ramesh Bais on Raj Bhawan receiving the opinion of ECI on CM Hemant Soren on the office of profit matter https://t.co/VrfjHvfKgOpic.twitter.com/TpfUbJnxXO