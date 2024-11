Jharkhand Assembly Elections 2024: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने वोटरों से की खास अपील, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की दी सलाह

Jharkhand Assembly Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के सभी मतदाताओं से विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बुधवार को जारी मतदान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट देने जा रहे अपने सभी युवा साथियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई! याद रखें- पहले मतदान, फिर जलपान!"

राहुल ने मतदाताओं से की अपील

वायनाड चुनाव 2024: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड के मतदाताओं से अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा का समर्थन करने की अपील की और कहा कि वह उनके लिए एक प्रतिनिधि से ज्यादा उनकी बहन, बेटी और उनकी आवाज उठाने वाली सदस्य होंगी। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं इस चुनाव में वायनाड में अपने परिवार से संपर्क कर रहा हूं। मेरी बहन प्रियंका गांधी संसद में आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं।’’

राहुल ने कहा, ‘‘वह एक प्रतिनिधि से ज्यादा होंगी - वह आपकी बहन, आपकी बेटी और आपका पक्ष रखने वाली होंगी।’’ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बाहर निकलें, वोट करें और उनका समर्थन करें। आइए, मिलकर उन्हें एक शानदार जीत दिलाएं।’’

वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। कुछ महीने पहले संपन्न हुए आम चुनावों में वायनाड लोकसभा सीट जीतने वाले राहुल गांधी ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से भी जीतने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया था इसलिए यहां उपचुनाव की जरूरत हुई। इस सीट के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी, माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सत्यन मोकेरी और भाजपा की नव्या हरिदास प्रमुख हैं।

#WATCH | Ranchi: Former Jharkhand Congress President Rajesh Thakur says, "The work we have done in 5 years, the fight we have fought for 'Jharkhandi Ashmita'... we are confident that we will win because we have worked for the people. We have campaigned well and we are confident… pic.twitter.com/wZSjF1h9EK