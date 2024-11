Jharkhand and West Bengal raids: 17 ठिकानों पर एक्शन?, बांग्लादेशी घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई

Highlights Jharkhand and West Bengal raids: आदिवासी इलाकों में जनसंख्या का बदलाव किया जा रहा है। Jharkhand and West Bengal raids: 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। Jharkhand and West Bengal raids: 38 सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा।

Jharkhand and West Bengal raids: झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बांग्लादेशियों की घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी का रैकेट चलाकर अवैध तरीके से कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी की टीमें रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, आश्वी डायग्नोस्टिक के अलावा कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है? इस पर फिलहाल इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है।

बता दें कि कुछ महीने पहले ही रांची के बरियातू इलाके से दो बांग्लादेशी लड़कियों को मुक्त कराया गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला था कि बंगाल बॉर्डर के पास लगे कटीले तार को फांद को कर दोनों बांग्लादेशी लड़कियां झारखंड पहुंची थी। जहां दोनों लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। इस मामले में बरियातू थाने में केस दर्ज किया गया था।

इसी मामले में छापेमारी की जा रही है। ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं के घुसपैठ के एक मामले में पीएमएलए के तहत सितंबर में केस दर्ज किया था। यह छापेमारी उसी केस के सिलसिले में की गई है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में चुनावों के दौरान भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है।

खुद पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि घुसपैठियों पर बसा कर आदिवासी इलाकों में जनसंख्या का बदलाव किया जा रहा है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वहीं 38 सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा।

